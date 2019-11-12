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Футболист сборной Украины узнал о вызове в национальную команду из Интернета

Дмитрий Иванисеня был шокирован увиденным.

Футболист сборной Украины узнал о вызове в национальную команду из Интернета
Дмитрий Иванисеня
Фото: Footboom

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня в эфире программы Профутбол прокомментировал свой дебютный вызов в стан национальной команды Украины.

"Я узнал об этом от Боди Михайличенко. Он мне позвонил и спросил: "Тебя что в сборную вызвали?". А я был с семьей и даже ничего не знал. Зашел на сайт, посмотрел и был шокирован. Невероятные эмоции, которые просто не передать словами", - сообщил 25-летний уроженец Кривого Рога.

"Еще два года назад был без команды. Ходил тренироваться на искусственном поле в Киеве. Футбол смотрел только по телевизору, а теперь еду в сборную.

Когда я попал в команду "Динамо" (Тбилиси), у меня там появился шанс играть и прогрессировать. Потом узнал об интересе "Зари" – когда узнал, что там появился Скрипник и он меня приглашает, сразу понял, что это перспективный проект, и отсюда есть возможность попасть в сборную.

Опыт показал, что так и есть – 4 месяца и меня пригласили в национальную команду", - заявил Иванисеня.

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