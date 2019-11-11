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Неймар поддержал Тайсона и Дентиньо после расистского скандала матча с "Динамо", а УПЛ осудила расизм

Форвард ПСЖ поддержал своих соотечественников.

Неймар
Фото: EPA/UPG
Неймар
Звездный форвард сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар поддержал своих соотечественников – Тайсона и Дентиньо, которые подверглись расистским оскорблениям во время матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо" (1:0).

Бразилец репостнул в свой Instagram пост игрока Шахтера Алана Патрика с подписью "Нет расизму".

Добавим, что Украинская Премьер-лига осудила расизм на матче "Шахтер" - "Динамо" и призвала расследовать инцидент.

"В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: «Нет расизму", - говорится в заявлении УПЛ на официальном сайте организации.

"УПЛ вполне солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.

УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между Шахтером и Динамо 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех привлеченных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", - подчеркивается в коммюнике.

Напомним, "Динамо" выступило с официальным заявлением в связи с расистским скандалом на матче в Харькове.

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