Матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" (1:0) неожиданно оказался в центре внимания мировых СМИ после инцидента, который случился на 75-й минуте.

В одном игровом эпизоде судья зафиксировал нарушение правил со стороны капитана "горняков" Тайсона, с чем игрок был явно не согласен. На это отреагировали болельщики столичного клуба и стали издавать звуки, похожие на крики обезьян. Под "прицел" ультрас "Динамо" попал также соотечественник Тайсона – Дентиньо.

В свою очередь, Тайсон пнул в сторону фанатской трибуны мяч и показал средний палец. Рефери приостановил матч и увел команды с поля в подтрибунное помещение, а после возобновления игры Тайсон получил красную карточку за свою несдержанность в отношении трибун.

Сегодня расистский скандал на матче "Шахтер" - "Динамо" стал одной из главных тем обсуждения в мировых СМИ.

"Моя роль - сражаться, бить себя в грудь, поднимать голову и продолжать сражаться всегда", - цитирует Тайсона ВВС.

Фото: ввс

Игрок "Шахтера" Тайсон удален после реакции на предполагаемый расизм, пишет ВВС.

"В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения", - приводит слова капитана "горняков" издание.

The Guardian также напоминает, что это не первый случай, когда в расистском скандале замешаны динамовские фаны, и приводит пример отборочного матча Лиги Чемпионов 2015 года между "Динамо" и "Челси" (0:0), проведенного на НСК "Олимпийский", в ходе которого четверо чернокожих болельщиков гостевой команды подверглись нападению со стороны киевских ультрас.

Тогда УЕФА подвергло киевский клуб дисциплинарному наказанию, и "Динамо" провело два европейских домашних матча за закрытыми дверями.

Игрок "Шахтера" Тайсон удален из-за реакции на расистские оскорбления, пишет Тhe Guardian.

Не осталась в стороне от поединка в Харькове и испанский флагман Marca.

Удален за удар и оскорбления фанатов, выкрикивающих расистские речевки, отмечает Маrca.

В итальянских СМИ Тайсона сравнили с Марио Балотелли, в отношении которого итальянские тиффози ведут крупномасштабную расистскую войну.

Тайсон в роли Балотелли против расистских оскорблений: удален, покинул поле в слезах (Corriere dello Sport).Украина: Тайсон (Шахтер Донецк) удален в результате протеста против расистских выкриков (L’Equipe).