Игрок "Манчестер Сити" исключен из состава сборной Англии на отборочные матчи Евро-2020 из-за драки с игроком "Ливерпуля"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был исключен из состава сборной Англии на матчи отбора к Евро-2020 против Черногории и Чехии, сообщает The Guardian.

Причиной издание называет ссору с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом.

Накануне Рахим вместе с другими английскими футболистами прибыл в расположение национальной команды Англии на базу в Бертоне.

Силовое противостояние Стерлинга и Гомеса произошло в столовой, уточняет издание.

Инцидент, который начался с нескольких оскорбительных слов, закончился тем, что пара была вовлечена в контактный конфликт, вынудивший менеджера сборной Англии Гарета Саутгейта немедленно принять решение.

Сообщается, что 23-летний игрок МС извинился за свои действия, но этого было недостаточно для Саутгейта.

Тем не менее, Стерлинг все еще остается в официальной заявке.

Напомним, в прошедшее воскресенье в рамках 12-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся центральный матч всего первого круга, в котором "Ливерпуль" одолел "МанСити" 3:1.

Гомес вышел на замену на 87-й, но и оставшегося времени хватило Джо схлестнуться на поле почти в рукопашную со Стерлингом. Признаем, инициатором неравного конфликта был все же игрок "горожан".

Фото: EPA/UPG Джо Гомес (слева) и Рахим Стерлинг на "Энфилде"

По-видимому, отголосок той горячей встречи на "Энфилде" игроки решили перенести в расположение сборной Англии.