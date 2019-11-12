Игрок "Манчестер Сити" исключен из состава сборной Англии на отборочные матчи Евро-2020 из-за драки с игроком "Ливерпуля"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был исключен из состава сборной Англии на матчи отбора к Евро-2020 против Черногории и Чехии, сообщает The Guardian.
Причиной издание называет ссору с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом.
Накануне Рахим вместе с другими английскими футболистами прибыл в расположение национальной команды Англии на базу в Бертоне.
Силовое противостояние Стерлинга и Гомеса произошло в столовой, уточняет издание.
Инцидент, который начался с нескольких оскорбительных слов, закончился тем, что пара была вовлечена в контактный конфликт, вынудивший менеджера сборной Англии Гарета Саутгейта немедленно принять решение.
Сообщается, что 23-летний игрок МС извинился за свои действия, но этого было недостаточно для Саутгейта.
Тем не менее, Стерлинг все еще остается в официальной заявке.
We can confirm that @sterling7 will not be considered for Thursday's #EURO2020 qualifier: https://t.co/dsVfgitdSm— England (@England) 11 ноября 2019 г.
Гомес вышел на замену на 87-й, но и оставшегося времени хватило Джо схлестнуться на поле почти в рукопашную со Стерлингом. Признаем, инициатором неравного конфликта был все же игрок "горожан".
По-видимому, отголосок той горячей встречи на "Энфилде" игроки решили перенести в расположение сборной Англии.