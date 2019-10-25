Выступая на пресс-конференции в преддверии субботнего домашнего поединка против "Астон Виллы" в рамках Английской Премьер-Лиги, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме, которую получил Александр Зинченко, а также назвал приблизительные сроки восстановления украинца.

По словам испанского специалиста, украинец перенес операцию на левом колене в Барселоне в начале этой недели.

"Был удар в колено, и он почувствовал что-то в кости. Зинченко должен восстановится через четыре или пять недель", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

"В Барселоне прошло оперативное вмешательство, во время которого почистили колено", – уточнил коуч.

В свою очередь, Зинченко поделился фотографией с одной из клиник Барселоны, где он проходит восстановление после операции.