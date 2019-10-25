АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
ГлавнаяСпорт

Травма Зинченко оказалась довольно серьезной

У украинца травма колена.

Травма Зинченко оказалась довольно серьезной
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Фото: ФК "Манчестер Сити"

Выступая на пресс-конференции в преддверии субботнего домашнего поединка против "Астон Виллы" в рамках Английской Премьер-Лиги, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме, которую получил Александр Зинченко, а также назвал приблизительные сроки восстановления украинца.

По словам испанского специалиста, украинец перенес операцию на левом колене в Барселоне в начале этой недели.

"Был удар в колено, и он почувствовал что-то в кости. Зинченко должен восстановится через четыре или пять недель", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

"В Барселоне прошло оперативное вмешательство, во время которого почистили колено", – уточнил коуч.

В свою очередь, Зинченко поделился фотографией с одной из клиник Барселоны, где он проходит восстановление после операции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

On the way back👊🏼

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также