В поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" играл в Белграде против "Партизана".

Благодаря единственному голу, забитому Антони Марсиалем на 43-й минуте с пенальти, гости одержали минимальную победу 1:0, и продолжили возглавлять группу L, набрав 7 очков.

Кроме того, победа в столице Сербии стала первой для "красных дьяволов" с 6 марта этого года, одержанной вне стен "Олд Траффорд".

Напомним, тогда в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Уле Гуннара Сольскьяера обыграли в Париже ПСЖ 3:1, что обеспечило им выход в четвертьфинал турнира.

После этого успеха команду ждала серия во всех турнирах из 12 поединков без побед (5 ничьих и 7 поражений).

В ближайшее воскресенье МЮ может подтвердить наметившийся тренд выездных побед – в рамках 10-го тура Английской Премьер-Лиги "Юнайтед" ждет выезд в Норвич.

Краткий обзор матча "Партизан" - "Манчестер Юнайтед" - на официальном сйте УЕФА.