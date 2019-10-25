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"Манчестер Юнайтед" впервые за 263 дня одержал выездную победу

Манкунианцы обыграли "Партизан".

"Манчестер Юнайтед" впервые за 263 дня одержал выездную победу
Антони Марсиаль реализует пенальти
Фото: EPA/UPG

В поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" играл в Белграде против "Партизана".

Благодаря единственному голу, забитому Антони Марсиалем на 43-й минуте с пенальти, гости одержали минимальную победу 1:0, и продолжили возглавлять группу L, набрав 7 очков.

Кроме того, победа в столице Сербии стала первой для "красных дьяволов" с 6 марта этого года, одержанной вне стен "Олд Траффорд".

Напомним, тогда в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Уле Гуннара Сольскьяера обыграли в Париже ПСЖ 3:1, что обеспечило им выход в четвертьфинал турнира.

После этого успеха команду ждала серия во всех турнирах из 12 поединков без побед (5 ничьих и 7 поражений).

В ближайшее воскресенье МЮ может подтвердить наметившийся тренд выездных побед – в рамках 10-го тура Английской Премьер-Лиги "Юнайтед" ждет выезд в Норвич.

Краткий обзор матча "Партизан" - "Манчестер Юнайтед" - на официальном сйте УЕФА.

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