Фото: EPA/UPG Дивок Ориги

Болельщики английского "Ливерпуля" во время выездного матча группового этапа против бывшего клуба Руслана Малиновского - "Генка" вывесили на трибуне "Луминус Арена" непристойный баннер.

На нем был изображен абсолютно голый форвард "красных" Дивок Ориги.

Liverpool aim to identify fans behind ‘highly offensive’ Divock Origi banner at Genk clash | Football | Sport https://t.co/J3AjSD8llV pic.twitter.com/Fx39yczZss — Time Post (@thetimeposts) 23 октября 2019 г.

Остается загадкой столь странный выбор самовыражения болельщиков.

Стоит отметить, что руководству "Ливерпуля" данный жест внимания фанатов не пришелся по душе. Они сочли его как расизм.

Добавим, что Ориги в течение 80 минут мог воочию созерцать со стороны на своего "двойника", т.к. он появился на поле лишь под занавес встречи.

Сам матч завершился уверенной победой "Ливерпуля" (4:1).

Несмотря на крупную победу, мерсисайдцы остались на втором месте в турнирной таблице группы Е, отставая на 1 очко от "Наполи", который, в свою очередь, одержал выездную победу над "Зальцбургом" 3:2.

Обзор матча "Генк" - "Ливерпуль" - на сайте официального вещателя Лиги.