​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
Украинцы признаны самыми бедными в Европе
Украинцы признаны самыми бедными в Европе
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
ГлавнаяСпорт

Фаны "Ливерпуля" в матче Лиги Чемпионов подшутили над своим форвардом, изобразив его абсолютно голым на баннере

Странный жест внимания от болельщиков "красных".

Дивок Ориги
Фото: EPA/UPG
Дивок Ориги

Болельщики английского "Ливерпуля" во время выездного матча группового этапа против бывшего клуба Руслана Малиновского - "Генка" вывесили на трибуне "Луминус Арена" непристойный баннер.

На нем был изображен абсолютно голый форвард "красных" Дивок Ориги.

Остается загадкой столь странный выбор самовыражения болельщиков.

Стоит отметить, что руководству "Ливерпуля" данный жест внимания фанатов не пришелся по душе. Они сочли его как расизм.

Добавим, что Ориги в течение 80 минут мог воочию созерцать со стороны на своего "двойника", т.к. он появился на поле лишь под занавес встречи.

Сам матч завершился уверенной победой "Ливерпуля" (4:1).

Несмотря на крупную победу, мерсисайдцы остались на втором месте в турнирной таблице группы Е, отставая на 1 очко от "Наполи", который, в свою очередь, одержал выездную победу над "Зальцбургом" 3:2.

Обзор матча "Генк" - "Ливерпуль" - на сайте официального вещателя Лиги.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также