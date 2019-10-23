"Торонто" отметил вклад своих фанов в общую прошлогоднюю победу.

Фото: EPA/UPG

За океаном стартовал регулярный чемпионат НБА.

Перед началом стартового матча нового сезона НБА между "Торонто" и "Нью-Орлеаном" (130:122) состоялась церемония вручения чемпионских перстней игрокам "Торонто" за победу в сезоне-2018/19.

Однако без награды не остались и болельщики, пришедшие в этот вечер на поединок.

Каждый фан получил точную копию чемпионского перстня.