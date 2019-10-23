За океаном стартовал регулярный чемпионат НБА.
Перед началом стартового матча нового сезона НБА между "Торонто" и "Нью-Орлеаном" (130:122) состоялась церемония вручения чемпионских перстней игрокам "Торонто" за победу в сезоне-2018/19.
Однако без награды не остались и болельщики, пришедшие в этот вечер на поединок.
Каждый фан получил точную копию чемпионского перстня.
Every fan at the Raptors game tonight will get a replica championship ring. 💍🦖— theScore (@theScore) 22 октября 2019 г.
(🎥: IG/lloydjulian) pic.twitter.com/Xzb4V7pdCF