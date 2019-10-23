Андрей Ярмоленко второй год выступает за "хаммерс".

Фото: EPA/UPG Андрей Ярмоленко

"Вест Хэм" поздравил Андрея Ярмоленко с 30-летием оригинальным роликом в Twitter.

В видео собраны хайлайты карьеры украинского легионера за клуб с Восточного Лондона, включая ряд зрелищных голов в Английской Премьер-Лиге. Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊

Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU — West Ham United (@WestHam) 23 октября 2019 г.

Напомним, Андрей перешел в стан "молотков" прошлым летом из дортмундской "Боруссии".

Однако за это время, из-за серьезной травмы ахилла, он провел за клуб всего 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

Подопечные Мануэля Пеллегрини в настоящее время делят в турнирной таблице АПЛ 7-11-е место, набрав 12 очков.

В ближайшем туре "хаммерс" в домашних стенах сыграют с соседями по турнирной таблице - "Шеффилд Юнайтед".