"Вест Хэм" поздравил Андрея Ярмоленко с 30-летием оригинальным роликом в Twitter.
В видео собраны хайлайты карьеры украинского легионера за клуб с Восточного Лондона, включая ряд зрелищных голов в Английской Премьер-Лиге. Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊
Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU
Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊
Напомним, Андрей перешел в стан "молотков" прошлым летом из дортмундской "Боруссии".
Однако за это время, из-за серьезной травмы ахилла, он провел за клуб всего 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.
Подопечные Мануэля Пеллегрини в настоящее время делят в турнирной таблице АПЛ 7-11-е место, набрав 12 очков.
В ближайшем туре "хаммерс" в домашних стенах сыграют с соседями по турнирной таблице - "Шеффилд Юнайтед".