Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ГлавнаяСпорт

"Вест Хэм" поздравил Ярмоленко с 30-летием роликом с нарезкой лучших моментов украинца в клубе

Андрей Ярмоленко второй год выступает за "хаммерс".

Андрей Ярмоленко
Фото: EPA/UPG
Андрей Ярмоленко

"Вест Хэм" поздравил Андрея Ярмоленко с 30-летием оригинальным роликом в Twitter.

В видео собраны хайлайты карьеры украинского легионера за клуб с Восточного Лондона, включая ряд зрелищных голов в Английской Премьер-Лиге.

Напомним, Андрей перешел в стан "молотков" прошлым летом из дортмундской "Боруссии".

Однако за это время, из-за серьезной травмы ахилла, он провел за клуб всего 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

Подопечные Мануэля Пеллегрини в настоящее время делят в турнирной таблице АПЛ 7-11-е место, набрав 12 очков.

В ближайшем туре "хаммерс" в домашних стенах сыграют с соседями по турнирной таблице - "Шеффилд Юнайтед".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также