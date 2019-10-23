Серхио Рамос сыграл 121-й матч в самом престижном клубном футбольном турнире.

В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" в Стамбуле обыграл "Галатасарай" (1:0) – единственный гол в матче был забит на 18-й минуте немецким легионером "бланкос" Тони Кроосом.

Благодаря этой победе, и поражению "Брюгге" в матче с "Пари Сен-Жермен" (0:5), "Реал" с четырьмя очками переместился на 2-е место в турнирной таблице, уступая парижанам 5 очков.

Для капитана "Королевского клуба" Серхио Рамоса победа на берегах Золотого Рога имела двойной подтекст – 33-летний футболист, сыграв 121-й матч в ЛЧ, стал рекордсменом турнира среди защитников по количеству проведенных встреч.

По данному показателю он на один матч превзошел своего экс-партнера по команде Роберто Карлоса.

Стоит отметить, что за эти поединки Рамос стал автором 12 голов и 8 голевых передач.

Обзор матча - на сайте официального вещателя Лиги.