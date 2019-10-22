В рамках 8-го тура турецкой Суперлиги в городе Конья местный "Коньяспор" принимал соседей по турнирной таблице – клуб "Ени Малатьяспор".

Матч завершился победой гостей 2:0.

Отметим, что на результат поединка наложил свой отпечаток эпизод, который произошел уже на 20-й секунде встречи.

Вратарь хозяев Серкан Кырынтылы, прерывая атаку гостей, в безобидной ситуации зачем-то решил словить мяч руками вне штрафной площади, и тут же был "награжден" от арбитра красной карточкой.

Добавим, что в "Коньяспоре" выступает украинский защитник Евгений Опанасенко, который в данном матче участие не принимал.