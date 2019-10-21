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Во львовском дерби родилась красивая юбилейная цифра Украинской Премьер-лиги

Был не реализован 500-й пенальти.

Фото: pfclviv.com

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" и "Львов" расписали мировую в отнюдь не мирном львовском дерби - 0:0.

Матч изобиловал опасными моментами, удалениями и нереализованными 11-метровыми.

При этом второй пенальти, исполненный на 75-й минуте игроком "Львова", бразильцем Пернамбуко стал юбилейным 500-м нереализованным 11-метровым в рамках матчей Украинской Премьер-лиги.

Из этой цифры - вратари отразили 353 пенальти, 50 раз мяч попадал в штангу или перекладину и еще 97 - пролетал мимо ворот.

Добавим, что и первый пенальти в матче, назначенный киевским арбитром Евгением Арановским на 8-й минуте, реализовать не удалось - голкипер гостей Богдан Сарнавский отбил удар Алексея Гуцуляка. 

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