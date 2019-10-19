Дзюдоистка Мария Скорая завоевала "бронзу" в первый день соревнований.

Украинская дзюдоистка, сотрудник Вооруженных сил Украины Мария Скорая получила первую медаль для сборной Украины на VII Всемирных играх среди военнослужащих в Китае.

Фото: mil.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

"В первый день соревнований армейская спортсменка Мария Скорая завоевала бронзовую медаль в весовой категории 57 кг", - говорится в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

VII Всемирные игры среди военнослужащих начались 19 октября. Украинская сборная на этих Играх представлена 87 спортсменами в 12 видах спорта.