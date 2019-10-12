В Одессе открыли водолазную школу Вооруженных Сил Украины, где будут также готовить кадры для других силовых структур. Об этом сообщило информационное агентство Министерства обороны "АрміяInform".

Восьминедельный базовый курс подготовки по специальности "водолаз" сейчас проходит первая группа военнослужащих, которые занимают должности внештатных водолазов на кораблях и катерах флота, в поисково-спасательных подразделениях и спецназе, а также представители Национальной полиции и Управления государственной охраны.

"Обучение включает теоретические и практические занятия с обязательным выполнением водолазных спусков под воду. Во время курса каждый слушатель должен отработать под водой более 650 минут. До 500 минут водолаз должен выполнять задачи на глубине до 20 метров, а 150 минут - во время водолазных спусков до 30 метров. Курсанты будут работать только на современном водолазном снаряжении и на новейших образцах водолазной техники и оборудования", - рассказал начальник водолазной школы капитан 1 ранга Сергей Титаренко.

Водолазов учат искать, идентифицировать и поднимать на поверхность затонувшие объекты, ориентироваться под водой, обследовать подводную часть кораблей и судов, осуществлять качественную подводную связь. Также слушателей обучают навыкам прикладного фридайвинга (плавания с задержкой дыхания).

Военные отметили, что существовавшая раньше система подготовки водолазных кадров была почти полностью разрушена в связи с оккупацией Крыма и Севастополя. Новое учебное заведение с лицензионными программами и учебно-материальной базой решили создавать в Одессе, где теперь расположен штаб Военно-морских сил Украины.