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Тимошенко призвала ветировать закон, отменяющий список предприятий, которые не подлежат приватизации

"Как только президент подписывает закон, в Украине с молотка может уйти все".

Тимошенко призвала ветировать закон, отменяющий список предприятий, которые не подлежат приватизации

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского ветировать закон, отменяющий список предприятий, не подлежащих приватизации. Он был принят Верховной Радой 2 октября и пока еще не подписан.

"Объекты ядерной энергетики, военно-промышленного комплекса, все наши заводы, которые производят вооружение, объекты науки, газопроводы, трубопроводы. Это был перечень неприкосновенных для коррупционеров предприятий. Это красная линия, за которую переступать нельзя", - сказала политик в эфире NewsOne вечером 11 октября.

Она считает, что "как только президент подписывает закон, в Украине с молотка может уйти все", начиная с "Укрпочты". 

Также она отметила, что в перечне было 124 предприятия "Укроборонпрома". "Это наша обороноспособность, она ставится на приватизацию", - сказала Тимошенко.

"Не стоит ли спросить у украинцев, согласны ли они все научные учреждения продать как помещения и как землю, которая возле них расположена. Украина без науки останется", - сказала она и предупредила, что в случае принятия закона о продаже земли и госсобственности, у украинцев ничего не останется.

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