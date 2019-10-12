Тимошенко призвала ветировать закон, отменяющий список предприятий, которые не подлежат приватизации

"Как только президент подписывает закон, в Украине с молотка может уйти все".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского ветировать закон, отменяющий список предприятий, не подлежащих приватизации. Он был принят Верховной Радой 2 октября и пока еще не подписан.

"Объекты ядерной энергетики, военно-промышленного комплекса, все наши заводы, которые производят вооружение, объекты науки, газопроводы, трубопроводы. Это был перечень неприкосновенных для коррупционеров предприятий. Это красная линия, за которую переступать нельзя", - сказала политик в эфире NewsOne вечером 11 октября.

Она считает, что "как только президент подписывает закон, в Украине с молотка может уйти все", начиная с "Укрпочты".

Также она отметила, что в перечне было 124 предприятия "Укроборонпрома". "Это наша обороноспособность, она ставится на приватизацию", - сказала Тимошенко.

"Не стоит ли спросить у украинцев, согласны ли они все научные учреждения продать как помещения и как землю, которая возле них расположена. Украина без науки останется", - сказала она и предупредила, что в случае принятия закона о продаже земли и госсобственности, у украинцев ничего не останется.