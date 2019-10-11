Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционой деятельности

Закон отменяет паевой взнос при строительстве с 2021 года.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" № 132-IX, принятый Верховной Радой 20 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон имеет целью улучшение инвестиционного климата в нашей стране по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business", - говорится в сообщении.

Документ вносит изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование.

Основные положения законопроекта предусматривают среди прочего ответственность лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделкой с заинтересованностью, заключенной на нерыночных условиях, согласие на совершение которой было предоставлено мажоритарным акционером или назначенными им лицами.

Также закон предусматривает расширение перечня сделок, которые считаются сделками с заинтересованностью.

Одним из положений этого закона является отмена обязательной уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта в размере 4% от стоимости жилого строительства и 10% от стоимости нежилой застройки. Эта норма вступит в силу с 2021 года.

В 2020 году будет действовать переходной период с фиксированной ставкой 4% для нежилых зданий и сооружений, 2% для жилых домов, 0% для промышленного строительства, объектов социального значения.

В сфере договоров залога земельных участков закон отменяет обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

В сфере деятельности обществ с ограниченной ответственностью законом определяются особенности создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.