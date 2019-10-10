"Укрспирт" направят на приватизацию

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства направит госпредприятие "Укрспирт" на приватизацию. Об этом на фейсбуке заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений. Сегодня (9 октября) был назначен мой советник по вопросам Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Демонополизировать отрасль. Над деталями концепции работаем", - отметил Милованов.

Напомним, в декабре 2018 года антимонопольный комитет оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

АМКУ выяснил, что "Укрспирт" устанавливал для покупателей разные цены на этиловый спирт без объективно оправданных причин. Цена не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров.