Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 24

9 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

Кроме того, нарушая Минские соглашения оккупанты снова обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов: дважды возле Красногоровки – из миномета калибра 120 мм, а также ручных противотанковых гранатометов; неподалеку от Песков – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Пищевика, Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки, Павлополя, Новогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также произвел 12 обстрелов: возле Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм; 5 раз в районе Золотого –участок разведения сил из миномета калибра 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Гладосового – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку от Крымского – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета.

«За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения», - отмечает штаб.

В течение текущих суток оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": дважды возле Новотроицкого – из разных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, вчера, 9 октября, на блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил. Один из правоохранителей пострадал, его забрали медики, двух активистов задержали.

Кроме того, из автомобиля, который следовал в колонне, изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оружие вернут владельцам.