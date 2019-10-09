Во Львовской области полицейские подстрелили мужчину, который напал на них с топором

Во Львовской области полицейские применили табельное оружие в отношении злоумышленника, который сообщил, что зарезал собственную мать и бросался на правоохранителей с топором.

Нападающий госпитализирован с диагнозом "огнестрельное ранение бедра", открыто уголовное производство, информирует пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 9 октября, около 17:25 на оперативную линию "102" позвонил житель одного сел Самборского района, который сообщил, что "зарезал собственную мать". По словам заявителя, раненная дома и, возможно, еще жива. По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции Самборского отдела полиции. Одновременно полицейские сообщили о раненной медикам", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, правоохранители попытались пройти в дом, чтобы оказать женщине домедицинскую помощь, однако на них набросился с топором неизвестный - как выяснилось впоследствии, 23-летний мужчина, который звонил на оперативную линию. Защищая свою жизнь, полицейские приняли решение применить огнестрельное табельное оружие - совершили предупредительные выстрелы, после чего - выстрелы на поражение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

"Полицейские в результате нападения не пострадали. Злоумышленник с диагнозом "огнестрельное ранение бедра" госпитализирован. Предварительно установлено, что он длительное время злоупотребляет алкоголем. Факт нанесения им телесных повреждений матери не подтвердился", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование.