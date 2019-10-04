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Возле Львова маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

По состоянию на 18:00 медики оказывают помощь десятерым пострадавшим.

Возле Львова маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком
Пресс-служба полиции

На автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области грузовик столкнулся с маршрутным такси.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"10 человек травмированы из-за столкновения маршрутного автобуса №140 и грузовика между селами Зимняя Вода и Конопница на автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 октября, около 16:15.

По состоянию на 18:00 медики оказывают помощь десятерым пострадавшим.

Фото: Пресс-служба полиции

На месте происшествия работают правоохранители. Полицейские устанавливают обстоятельства и личности всех участников ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в конце сентября в Черкасской области произошло ДТП с участием маршрутки а и грузового автомобиля. Пострадали 11 человек.

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