На автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области грузовик столкнулся с маршрутным такси.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"10 человек травмированы из-за столкновения маршрутного автобуса №140 и грузовика между селами Зимняя Вода и Конопница на автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 октября, около 16:15.
По состоянию на 18:00 медики оказывают помощь десятерым пострадавшим.
На месте происшествия работают правоохранители. Полицейские устанавливают обстоятельства и личности всех участников ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в конце сентября в Черкасской области произошло ДТП с участием маршрутки а и грузового автомобиля. Пострадали 11 человек.