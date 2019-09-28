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В Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

Водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу.

Фото: https://ch.npu.gov.ua

В Черкасской области в субботу утром произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. 

В Нацполиции области сообщили о пяти пострадавших, патрульная полиция пишет, что травмы получили девять людей, в ГосЧС информируют о 11 пострадавших.

"Автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF столкнулись на автодороге М-05 (Киев - Одесса). По предварительной информации, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Жашковскую центральную районную больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: https://ch.npu.gov.ua

Фото: https://ch.npu.gov.ua

Напомним, ранее под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, девять людей погибли.

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