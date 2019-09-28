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Полицейского, который сбил людей на остановке в Броварах, арестовали на два месяца

В результате ДТП погиб человек.

Полицейского, который сбил людей на остановке в Броварах, арестовали на два месяца
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому, который сбил людей на остановке в Броварах. Об этом сообщает "112 Украина".

"Решение суда - два месяца содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 26 сентября. 

По предварительной информации, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по улице Киевской в Броварах, он въехал в остановку. Пострадала семейная пара, женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист, который также перебывал на остановке, получили телесные повреждения разной степени.

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