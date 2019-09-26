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В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек

Сотрудник полиции не справился с управлением автомобиля. 

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

Сегодня вечером, 26 сентября в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием полицейского, в результате чего погиб один человек. Об этом LB.ua сообщил источник в правоохранительных органах, позже инцидент официально подтвердили в полиции

Сержант полиции не справился с управлением автомобиля иностранной регистрации Оpel и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб один человек, двое травмированы.

На место происшествия выехал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Я принял решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет поставлена в известность о жестких мерах реагирования", - заявил Клименко.

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

Напомним, сегодня возле Славянска, произошло лобовое ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 6-летний ребенок. Еще два человека пострадали.

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