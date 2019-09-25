Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Житель Киевской области утонул вместе с автомобилем во время рыбалки

Инцидент случился неподалеку с. Старое Бориспольского района.

Житель Киевской области утонул вместе с автомобилем во время рыбалки. Как говорится в сообщении Национальной полиции, в службу «102» позвонил друг пострадавшего и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл.

Фото: Национальная полиция

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью специальной техники автомобиль извлекли из воды. В нем нашли уже неживого человека. Им оказался 41-летний местный житель.

Фото: Национальная полиция

В ходе следственных действий воссоздали все детали инцидента. Два родственника поехали на рыбалку. После того выпили водки и легли спать. Один заснул у костра, а другой в машине. По словам друга погибшего, ночью он проснулся на берегу от странного шума и увидел, как машина тонет в воде. В последствии своего друга он нигде не нашел.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Проводится досудебное расследование.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также