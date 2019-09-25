За сутки на Прикарпатье зарегистрировано 18 случаев возгораний сухой травы

За прошедшие сутки на Прикарпатье зарегистрировано 18 случаев возгораний сухой травы на открытых территориях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Ивано-Франковской области.

"Локализовать возгорание и тушить пожар сухой травы на открытых территориях непросто, поскольку скорость распространения огня высока. Когда такое случается вблизи населенных пунктов, существует большая вероятность переброски пламени на жилые и хозяйственные постройки", - сказано в сообщении.

В ГосЧС предупредили, что крайне опасный фактор сжигания сухой травы - едкий черный дым. Кроме того, в процессе выжигания сухой травы, в зоне города, на почве и растениях оседают тяжелые металлы. А на сельских полях могут выгорать остатки ядохимикатов, используемых для обработки почв или растений.

"Опасные продукты сгорания ветер способен переносить на большие расстояния, поэтому могут пострадать не только непосредственно поджигатели", - отмечает госслужба.

Напомним, в середине сентября в Полтавской области возле села Руденковка огонь уничтожил более 18 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника.