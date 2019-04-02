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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Житомирской области пожар сухостоя едва не уничтожил село

В населенном пункте проживают несколько семей, но много построек дачного типа.

Фото: dsns.gov.ua
В Житомирской области пожар сухостоя едва не уничтожил малонаселенное село, на ликвидацию возгорания понадобилось больше 7 часов, сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Инцидент произошел днем 1 апреля в селе Вершница. С поля от кустарников и самосевов огонь перебросился на здание в пустущем хозяйстве. Спасатели установили, что в селе живет несколько семей, большинство зданий не эксплуатируются, но некоторые из них используются как дачные домики.

Растояние между хозяйствами - около 200 м - было охвачено огнем. К моменту приезда спасателей огонь, разгоняемый ветром, уже вплотную подошел к деревянным постройкам - дому в одном хозяйстве и летней кухне в другом. Возникла угроза для местных жителей, поэтому на место пожара вызвали еще одно подразделение ГосЧС.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Процесс тушения был осложнен еще и тем, что на месте пожара не было источника воды, для заправки пожарных машин водой спасатели ездили на частную "копанку" в 5 км от места происшествия.

Локализовать огонь удалось только к 15 часам, а потушить - к 18:30. Пожарные спасли два дома, летнюю кухню и не допустили распространения горения вглубь села во дворы местных жителей. Огонь уничтожил три вспомогательные сооружения и около 3 га сухостоя.

Фото: zt.dsns.gov.ua

В связи с наступлением теплой погоды пожарные просят местных жителей быть осторожными с огнем и не допускать возгораний сухой травы в полях, и тем более не поджигать сухую траву, так как огонь распространяется с большой скоростью и может уничтожать как животных, так и создавать угрозу для жизни людей.

Напомним, накануне полиция завела уголовное дело на жителей с. Серединка Черниговской области за то, что они избили пожарных, приехавших на тушение сухостоя.

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