На 2019 год в бюджете предусмотрено 400 млн грн. на обустройство украинско-российской границы.

С 1 апреля 2019 года начались активные работы по реализации запланированных мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской госграницы. Об этом сообщается на сайте МВД Украины с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"В частности, проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадных дорог, проводится устройство заграждений и противотранспортных рвов. Продолжаются проектно-изыскательские работы", - говорится в сообщении во вторник.

В настоящее время только на участке отдела пограничной службы "Лозно-Александровка" устроено 6,3 км заграждений со спирали типа "Егоза" и устроено более 13 км противотранспортного (противотанкового) рва.

На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля. Кроме Луганской и Харьковской областей также проводятся работы по реконструкции, строительству и обустройству объектов в Черниговской области.

Проводится также разработка проектно-сметного документа по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Сумской области.

mvs.gov.ua

«Всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируется развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений со спиралями типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадную дороги, оборудовать 40 переходов рокадную дороги через сложные участки, выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ряд других важных работ», - написано на сайте.

Также в Государственной пограничной службе отметили, что на участках, где система действует, практически сведена к нулю возможность нарушения линии границы.

Напомним, напомним, подгтовка к стройработам на границе с Россией возобновилась еще с 1 марта на участке Луганской области. Помощник руководителя ГПСУ, спикер ведомства Олег Слободян отметил, что на протяжении 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1, 3 млрд гривен - за эти средства оборудованы и оснащены около 30% протяженности российско-украинской границы.