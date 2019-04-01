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Директор Грибовичской свалки под Львовом задержан по подозрению во взяточничестве

Виталий Пугач требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести.

Директор Грибовичской свалки под Львовом задержан по подозрению во взяточничестве
Директор львовского КП "Збиранка" Виталий Пугач
Фото: фейсбук

По подозрению в получении взятки 1 апреля задержан директор львовского КП "Збиранка" Виталий Пугач.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Zaxid.net со ссылкой на источники сообщает, что 58-летнего чиновника задержали во время получения части взятки в размере 400 тыс. гривен.

По данным источника, Виталий Пугач требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести для ЛКП "Збиранка", которое занимается эксплуатацией и рекультивацией Грибовицкой свалки возле Львова.

Виталий Пугач возглавил ЛКП "Збиранка" в марте 2017 года, после того как прежнее руководство во главе с 72-летним Богданом Горбалем оказалось под следствием после Грибовицкой трагедии.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.

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