В Киеве за час "заминировали" ​бронетанковый завод, конструкторское бюро, Высший совет правосудия и завод "Маяк"

В Киеве правоохранители проверяют сообщение о заминировании четырех объектов - Бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк".

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что все четыре сообщения поступили в течение часа. На местах работают полицейские и сотрудники профильных служб.

"Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону. Здания находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи. Проводится эвакуация. Места «заминирований» ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Напомним, вдень выборов, 31 марта, в Харькове мужчина в течение 20 минут восемь раз вызвал полицию по разным адресам, угрожая минированием. В Чернигове в этот день в полицию позвонил неизвестный мужчина и угрожал подорвать штаб одного из кандидатов.

По данным правоохранителей, сообщения о "минировании" в день выборов поступали преимущественно из России.

1 апреля в Киеве также "минировали" ТЦ "Глобус" на Майдане.