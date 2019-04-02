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На трассе "Одесса - Рени" столкнулись два микроавтобуса и маршрутка

Один из водителей погиб на месте, еще один госпитализирован.

На трассе "Одесса - Рени" столкнулись два микроавтобуса и маршрутка
Фото: od.npu.gov.ua

На трассе "Одесса - Рени" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов и маршрутки, в которой были пассажиры. Один из водителей погиб на месте.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

ДТП произошло утром возле села Удобное Белгород-Днестровского района. В результате аварии один из водителей погиб на месте, другой с телесными повреждениями госпитализирован.

"Предварительно установлено, что в направлении Одессы двигались грузовой автомобиль «Форд Транзит» и маршрутное такси сообщением «Белгород-Днестровский-Одесса с пассажирами. Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль «Мерседес Спринтер», водитель которого, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Транзит»", - говорится в сообщении.

Водитель "Форда" погиб на месте, водитель Мерседеса с телесными повреждениями госпитализирован.

Маршрутное такси получило механические повреждения. Его пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отделения Нацполиции и патрульные. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса.

Движение на указанном участке дороги затруднено.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее в селе под Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж. В результате пострадали две женщины.

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