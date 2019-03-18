Госпогранслужба пресекла переправку мигрантов из Азии на границе с Россией

Госпогранслужба Украины в Луганской области пресекла переправку нелегальных мигрантов из Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Группу мигрантов и переправщиков (граждан Украины) задержали на границе с Россией, вблизи села Рассыпное.

"Двое мужчин славянской внешности скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Выяснилось, что они - граждане Украины, жители приграничья, и были переправщиками нелегальных мигрантов", - сообщили в ГПС.

Оперативники Госпогранслужбы установили, что накануне одному из задержанных украинцев позвонил по телефону россиянин, житель приграничья, который сообщил украинцу, что ему и его товарищу необходимо будет встретить на границе восьмерых граждан Вьетнама и Индии, которых в дальнейшем необходимо переправить через государственную границу Украины и доставить в тыловые районы страны. Гражданин РФ пообещал за это вознаграждение в размере $650.

Кроме того, пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за путешествие через украинскую границу заплатили около $3,8 тыс, большую часть которых присвоил российский организатор преступления.

О задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу с РФ, украинские пограничники известили смежную сторону, "однако, несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад непрошеных гостей".

О произошедшем извещены сотрудники Нацполиции, которая начала в отношении причастных к незаконной переправке досудебное расследование по ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).