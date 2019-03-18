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Канада намерена продлить военную миссию в Украине

Инструкторы работают по программе Unifier с 2015 года.

Канада намерена продлить военную миссию в Украине
Фото: www.mil.gov.ua

Канадское правительство сегодня, 18 марта, сообщит о решении продлить военную миссию в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источника агентства, министр иностранных дел Канады Христя Фрилянд и министр обороны Харджит Сингх Саджан сделают соответствующее заявление на пресс-конференции.

В частности, издание напоминает, что 200 канадских военных инструкторов работают в Украине с августа 2015 года. За этот период они успели поработать с 10 тыс. украинских военнослужащих. Мандат миссии UNIFER истекает в конце марта 2019 года.

Целью операции UNIFIER является поддержка Вооруженных сил Украины путем предоставления военного инструктажа и увеличение потенциала для сохранения суверенитета Украины.

Накануне министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. По словам канадского министра обороны, Канада продолжает непоколебимо поддерживать Украину и помогает укреплять безопасность и стабильность в стране.

Напомним, на прошлой неделе Канада солидарно с Евросоюзом и США расширила список санкций в отношении российских граждан и компаний. Новые санкции коснулись полпреда президента РФ в Южном округе Владимира Устинова, сына Аркадия Ротенберга Игоря, главы Роскомнадзора Александра Жарова, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

Из юридических лиц под санкции попали "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж мост", Объединенная авиастроительная корпорация.

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