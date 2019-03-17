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В Харькове 18-летняя девушка прыгнула с многоэтажки

От полученных травм она скончалась в больнице.

В Харькове 18-летняя девушка прыгнула с многоэтажки
В Харькове 18-летняя девушка прыгнула с многоэтажки
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове с крыши многоэтажки прыгнула 18-летняя девушка. От полученных травм она скончалась в больнице. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Инцидент произошел днем 16 марта на улице Гвардейцев Широнинцев.

"На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Полицией установлено, что на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем спрыгнула с крыши.

Правоохранители нашли тетрадь умершей, в которой была предсмертная записка. Девушка лечилась от наркозависимости и ранее уже пыталась покончить жизнь самоубийством.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, двое подростков пытались совершить самоубийство в Черновицкой области, прыгнув с недостроя.

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