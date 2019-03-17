В зоне ООС зафиксировано два обстрела в субботу

За прошедшие сутки, 16 марта, российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Как сообщили в штабе ООС, боевики стреляли в районе хутора Вольный из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
По данным разведки, 16 марта двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожено беспилотный летательный аппарат противника.
Напомним, это первая гибель военного в результате обстрелов с начала весеннего перемирия.
Новый режим тишины на Донбассе ("весеннее перемирие") начался в полночь 8 марта.