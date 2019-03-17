В зоне ООС зафиксировано два обстрела в субботу

Один военнослужащий погиб, один получил ранения.

За прошедшие сутки, 16 марта, российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Как сообщили в штабе ООС, боевики стреляли в районе хутора Вольный из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, 16 марта двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожено беспилотный летательный аппарат противника.

Напомним, это первая гибель военного в результате обстрелов с начала весеннего перемирия.

Новый режим тишины на Донбассе ("весеннее перемирие") начался в полночь 8 марта.