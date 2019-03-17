Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Наши Судеты
Наши Судеты
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
ГлавнаяОбществоВойна

В зоне ООС зафиксировано два обстрела в субботу

Один военнослужащий погиб, один получил ранения.

В зоне ООС зафиксировано два обстрела в субботу
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки, 16 марта, российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Как сообщили в штабе ООС, боевики стреляли в районе хутора Вольный из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, 16 марта двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожено беспилотный летательный аппарат противника.

Напомним, это первая гибель военного в результате обстрелов с начала весеннего перемирия.

Новый режим тишины на Донбассе ("весеннее перемирие") начался в полночь 8 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также