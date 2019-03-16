"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
Наши Судеты
Наши Судеты
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
В номер Свитолиной и Монфиса в Индиан-Уэллсе ворвались полицейские с оружием (обновлено)
В номер Свитолиной и Монфиса в Индиан-Уэллсе ворвались полицейские с оружием (обновлено)
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину
Террорист из Новой Зеландии в "манифесте" упомянул Украину
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни

Мужчину арестовали на 40 суток.

В Харьковской области задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в убийстве и хранении оружия и боеприпасов.

Об этом говорится на сайте полиции Харьковской области.

Россиянин с 20 февраля находился международном розыске по линии Интерпола и Европола. 

Ему вменяют убийство пяти человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики в 2008 году. За совершение преступлений злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Россиянин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Его арестовали на 40 суток.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также