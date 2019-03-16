​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни

В Харьковской области задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в убийстве и хранении оружия и боеприпасов.
Об этом говорится на сайте полиции Харьковской области.
Россиянин с 20 февраля находился международном розыске по линии Интерпола и Европола.
Ему вменяют убийство пяти человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики в 2008 году. За совершение преступлений злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Россиянин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Его арестовали на 40 суток.