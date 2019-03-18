"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке

Мост будут ремонтировать не меньше 17 месяцев.

В Киеве в понедельник утром, 18 марта, образовались пробки на дорогах преимущественно на правом берегу. По данным сервиса Google Maps, пробка на проспекте Победы образовалась от метро "Житомирская" до Шулявского путепровода, закрытого на ремонт.

Из-за ремонта на Шулявке образовались пробки на пр. Академика Палладина, Большой Окружной дороге, ул. Николая Василенко, просп. Леся Курбаса, Соборной, Воздухофлотском проспекте, просп. Валерия Лобановского, ул. Вячеслава Черновола.

Затор на проспекте Победы от "Житомирской" до "Шулявской"

Накануне начался демонтаж аварийного Шулявского путепровода. Движение транспорта в этом районе на следующие полтора года организовано по прилегающим улицам. На путях объезда предусмотрено одностороннее движение на улицах Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова), Нестерова, Гарматной и Выборгской.