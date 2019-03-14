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Украина запретила въезд российскому журналисту из Канады

Россиянин незаконно ездил в Крым.

Украина запретила въезд российскому журналисту из Канады
Олег Слободян
Фото: 112

Украина запретила въезд российскому журналисту из Канады, который аккредитовался для освещения выборов президента.

Об этом на брифинге сказал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По информации Центральной избирательной комиссии, на выборы президента Украины аккредитованы около 800 представителей СМИ. По состоянию на 14 марта, в Украину прибыли около 60 журналистов, одного не пропустили.

"Он гражданин России, который постоянно проживает в Канаде и работает на канадском телевидении. Он получил аккредитацию от ЦИКа, но в ходе дополнительной проверки выяснилось, что он незаконно пересекал административную границу с оккупированным Крымом", - сказал спикер Госпогранслужбы.

Россиянину поставили запрет на въезд сроком на 3 года.

Напомним, 8 марта стало известно, что Украина запретила въезд пророссийскому журналисту, руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

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