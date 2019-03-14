Госдеп включил нарушения прав человека в Крыму в ежегодный доклад

Госсекретарь США Майк Помпео представил ежегодный доклад о правах человека в мире, в которой говорится о значительных нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыма. Доклад опубликован на сайте Госдепа.

Доклад содержит сообщение о похищении, пытках и незаконные аресты людей по политическим мотивам в разных странах мира. Говоря об оккупированном Россией Крыме, Помпео отметил, что преследование крымских татар на полуострове усилилось.

"В Крыму происходят исчезновения по политическим мотивам; пытки и жестокое обращение с задержанными для получения признаний, чтобы наказать лиц, которые опираются оккупации; политически мотивированные заключения; вмешательства в свободу выражения взглядов, в том числе прессы, собраний и ассоциаций", - сказано в докладе.

Притеснения крымских татар и проукраинских активистов усиливается в ответ на их мирное противодействие российской оккупации.

Напомним, по данным Меджлиса крымскотатарского народа, в результате преследований со стороны российских оккупационных властей погибли 12 жителей Крыма, еще 67 человек находятся в заключении по политическим мотивам.