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Госдеп включил нарушения прав человека в Крыму в ежегодный доклад

По данным американцев, предследование крымских татар на оккупированном полустрове усилилось.

Госдеп включил нарушения прав человека в Крыму в ежегодный доклад
Держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції у Варшаві, 14 лютого 2019
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео представил ежегодный доклад о правах человека в мире, в которой говорится о значительных нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыма. Доклад опубликован на сайте Госдепа.

Доклад содержит сообщение о похищении, пытках и незаконные аресты людей по политическим мотивам в разных странах мира. Говоря об оккупированном Россией Крыме, Помпео отметил, что преследование крымских татар на полуострове усилилось.

"В Крыму происходят исчезновения по политическим мотивам; пытки и жестокое обращение с задержанными для получения признаний, чтобы наказать лиц, которые опираются оккупации; политически мотивированные заключения; вмешательства в свободу выражения взглядов, в том числе прессы, собраний и ассоциаций", - сказано в докладе.

Притеснения крымских татар и проукраинских активистов усиливается в ответ на их мирное противодействие российской оккупации.

Напомним, по данным Меджлиса крымскотатарского народа, в результате преследований со стороны российских оккупационных властей погибли 12 жителей Крыма, еще 67 человек находятся в заключении по политическим мотивам.

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