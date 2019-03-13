Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
ГлавнаяПолитика

Российские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция

Проведение операции, тем не менее, не назначено.

Российские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция
Людмила Денісова прибула до Москви для участі в засіданні Лефортовського суду у справі військовополонених моряків, 14 січня 2019
Фото: facebook/ Людмила Денісова

Российские врачи рекомендовали раненому украинскому моряку Василию Сороке сделать операцию. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Омбудсмен сообщила, что получила ответ на обращение к председателю совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

"Федотов сообщил, что по результатам обследования 22 февраля в городской клинической больнице Василию Сороке рекомендовано проведение оперативного лечения, - написала Денисова. Тем не менее, проведение операции затягивается. Омбудсмен добавила, что Сорока "находится в критическом состоянии".

Двое других раненых моряков - Андрей Эйдер и Андрей Артеменко - прошли медицинское обследование в больнице, а их состояние оценивается якобы как удовлетворительное.

"В письме сказано, что трем раненым морякам предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь в стенах "Лефортово". Но там нет никаких условий для лечения. Также меня пытаются убедить, что морякам не нужна срочная госпитализация, по которой были неоднократные обращения", - заявила Денисова.

Напомним, сегодня стало известно, что посетить украинских моряков сможет украинский консул - Россия впервые с ноября предоставиля украинским дипломатам разрешение на встречу с военнопленными.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также