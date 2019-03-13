Российские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция

Проведение операции, тем не менее, не назначено.

Людмила Денісова прибула до Москви для участі в засіданні Лефортовського суду у справі військовополонених моряків, 14 січня 2019

Российские врачи рекомендовали раненому украинскому моряку Василию Сороке сделать операцию. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Омбудсмен сообщила, что получила ответ на обращение к председателю совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

"Федотов сообщил, что по результатам обследования 22 февраля в городской клинической больнице Василию Сороке рекомендовано проведение оперативного лечения, - написала Денисова. Тем не менее, проведение операции затягивается. Омбудсмен добавила, что Сорока "находится в критическом состоянии".

Двое других раненых моряков - Андрей Эйдер и Андрей Артеменко - прошли медицинское обследование в больнице, а их состояние оценивается якобы как удовлетворительное.

"В письме сказано, что трем раненым морякам предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь в стенах "Лефортово". Но там нет никаких условий для лечения. Также меня пытаются убедить, что морякам не нужна срочная госпитализация, по которой были неоднократные обращения", - заявила Денисова.

Напомним, сегодня стало известно, что посетить украинских моряков сможет украинский консул - Россия впервые с ноября предоставиля украинским дипломатам разрешение на встречу с военнопленными.