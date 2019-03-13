Интерпол объявил в розыск брата Каськива с "красной картой"

При задержании в любой стране мира Александра Каськива должны арестовать и экстрадировать в Украину.

Интерпол объявил в розыск родного брата экс-председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива — Александра. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет "The Бабель".

Александру Каськиву присвоили "красную карточку" - преступление, за которое разыскивается подозреваемый, является преступлением в большинстве стран мира, наказание — не менее 2 лет лишения свободы". В случае задержание Каськиву-младшему грозит арест и экстрадиция в Украину.

В сентябре 2018 года Каськива объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро по подозрению в хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ГП "Государственная инвестиционная компания" на сумму 259 млн грн.

Каськива-младшего подозревают в соучастии в присвоении и растрате имущества. Соломенский районный суд Киева арестовал его заочно.

В ходе следствия установлено, что в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн гривен для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах "Качественная вода", предусматривающем установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.