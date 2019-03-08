Директор "Спецтехноэкспорта" и два экс-сотрудника вышли из СИЗО под залог

Директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и двое экс-работников предприятия, подозреваемые в растрате средств госпредприятия, вышли из следственного изолятора после внесения залогов.

Об этом в комментарии "5 каналу" сообщили в пресс-службе компании

Отмечается, что вместе с Бельбасом на свободу вышли также предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

Соломенский районный суд Киева 6-7 марта избрал меры всем фигурантам дела в виде ареста с возможностью залога, и лишь одному - домашний арест.

Напомним, 4 марта детективы НАБУ задержали сотрудников "Спецтехноэкспорта" по подозрению в в растрате 2,225 млн долларов. Они могут быть причастны к организации преступной схемы хищения средств, которая нанесла 55,5 млн гривен убытков государственному предприятию "Завод 410 гражданской авиации".

По данным следствия, в ходе выполнения контракта "Завода 410 ГА" с Министерством обороны Индии "Спецтехноэкспорт" привлек компанию из ОАЭ в качестве коммерческого посредника. Ее услуги были фиктивными, но в 2015 году они обошлись "Заводу 410 ГА" в 2,2 млн долларов.

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меры пресечения всем фигурантам дела "Спецтехноэкспорта".