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"Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут", - Порошенко о сделках в ОПК

Коррупция в Украине не имеет политической "крыши, заверил президент.

"Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут", - Порошенко о сделках в ОПК
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заверяет, что у коррупции в Украине нет политической "крыши" и убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в бюджет.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в четверг вечером, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня после вчерашнего заседания (Совета национальной безопасности и обороны – ред.) были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела. Я благодарю за такую реакцию на обращение президента. При этом подчеркиваю, что если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. А если он не виновен, то у общества не должно быть сомнений относительно объективности и непредвзятости проведения расследования", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, вся информация изучалась правоохранительными органами на протяжении месяцев. "Перед предъявлением подозрения была сделана попытка сделать скандал. Почему это опасно? Потому что речь идет о попытке подорвать доверие к армии, к государству, оборонному комплексу", - сказал президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в данном случае речь не идет о том, что в стране нет коррупции.

"Коррупция есть. Речь идет о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая "крыша". И я подчеркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершенное преступление, если оно доказано, не защитит. Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут… Будет ответственность", - заявил Петр Порошенко.

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд гривен.

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