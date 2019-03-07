Каким Президентом может стать Юлия Тимошенко? Что скажет Путину при первой встрече в новом статусе? Что случится с Петром Порошенко и когда закроют «Борисполь»? Готова ли - если президентом не станет - снова работать в оппозиции?

Лидер "Батькивщины" - первая из топ-кандидатов в президенты согласилась на участие в программе KishkiNa. И ответила на вопросы о новых лицах во власти, противостоянии с президентами и том, почему тюрьма не изменила Юрия Луценко.

Без агитации и лозунгов; Тимошенко, которой вы ещё не видели, смотрите большой эксклюзив на Youtube-канале KishkiNa.