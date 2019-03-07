Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Нардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИ

Представитель "Народного фронта" согласен встретиться с детективами в любое назначенное время.

Нардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИ
Андрей Иванчук
Фото: Макс Левин

Национальное антикоррупционное бюро должно прекратить передавать сообщения об уголовных делах через средства массовой информации. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, член фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что "сегодня экс-глава администрации бывшего президента Януковича в своих СМИ сообщил информацию от своих источников в НАБУ о возбуждении уголовного дела против меня".

"Хочу обратиться к руководству НАБУ - прекратить передавать сообщения об уголовных делах через СМИ", - подчеркнул он.

"В свою очередь также хочу через СМИ обратиться к НАБУ: где переданные в суд расследование по хищению миллиардов из банков, дела по неуплате миллиардов налогов, коррупционные дела чиновников?", - спросил Иванчук.

Он также подчеркнул, что готов ответить на все вопросы НАБУ в любое удобное для них время.

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили об открытии уголовно производства НАБУ в отношении Иванчука, связанного с недостоверными сведениями в декларации о доходах за 2015-2017 годы, в частности, о доходах супруги Иванчука.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также