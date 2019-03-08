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Чорновол получила орден "За мужество"

Чорновол получила орден "За мужество"
Фото: Lb.ua

Народный депутат Татьяна Чорновол награждена орденом "За мужество" ІІІ степени.

Об этом говорится в указе президента №58/2019 от 6 марта о вручении государственных наград по случаю Международного женского дня.

Вместе с Чорновол такой орден получила пограничник Галина Рудяк из Луганской области, солдат Марина Серегина и начмед 15 омбр Елена Тодер.

Этим же указом президент Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Неллю Ничкало, академика Национальной академии педагогических наук.

Чемпионка Олимпийских игр, знаменитая спортсменка, выступающая в стрельбе из пистолета, Елена Костевич получила орден "За заслуги" І степени.

Напомним, Чорновол потеряла на войне мужа. Николай Березовой погиб в августе 2014 года под Иловайском.

В 2018 году Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского.

В 2013 году на Чорновол было совершено покушение. Догнав автомобиль тогда еще журналистки, преступники пытались столкнуть его с дороги, а после остановки автомобиля избили ее и скрылись. 

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