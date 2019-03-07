Порошенко назвал сроки проведения аудита "Укроборонпрома"

Тендер на определение аудитора может длиться до двух месяцев.

Аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что приложит максимум усилий, чтобы аудит начался как можно скорее.

"Сейчас правительство вместе с СНБОУ должны начать процедуру подбора аудитора. Это должно быть репутабельная международная компания с соответствующим уровнем доверия", - подчеркнул президент.

Глава государства предположил, что тендер на определение аудитора может длиться до двух месяцев, а сам "аудит должен быть завершен в этом году".

"Кроме аудита, там должна быть ревизия. И ревизию должны проводить наши правоохранительные органы. И ревизию должна проводить наша аудиторская служба, которая проанализирует контракты, которая будет иметь доступ, в том числе и секретных документов, которая будет иметь возможность в случае найденных нарушений точно их устранить и проінформовати об этом общество", - отметил Порошенко.

Говоря об открытости аудита президент добавил, что если аудит будет проведен международной компанией, то аудит будет обнародован.

Глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачность в государственном оборонном заказе. "Подчеркиваю, что это будет новация. Будет полностью изучен международный опыт, будут доступны, обнародованы не только объемы контрактов, но и цены", - отметил он.

Президент сообщил также, что уже сейчас министерства и ведомства

готовят законодательные изменения в соответствии с решениями СНБО, которые он внесет на рассмотрение парламента как неотложные.

Напомним, в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.