​СНБО поручил провести ревизию "Укроборонпрома" с привлечением иностранных экспертов

Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"По результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов", - сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов по окончании заседания.

Также СНБО рекомендовал Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований "осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность".

Турчинов также отметил, что в условиях российской вооруженной агрессии все основные потребности ВСУ и других военных формирований обеспечиваются украинским оборонно-промышленным комплексом.

"Реформирование сектора безопасности и обороны, в частности, такой важной составляющей, как оборонно-промышленный комплекс, является одним из наших приоритетов", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.