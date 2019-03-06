Кандидат в президенты полковник ССО Кривонос снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

Он призвал своих сторонников "не вступать в полемику с провокаторами".

Кандидат в президенты Украины, заместитель командующего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры на выборах в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага - Российской Федерации - является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, нецелесообразным изменение Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - написал Кривонос.

Он призвал своих сторонников "не вступать с провокаторами и исказителями действительной картины в полемику по данному вопросу".

Напомним, во вторник ЦИК отменил свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению. Садовый 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кроме того Дмитрий Гнап заявлял о намерении также снять кандидатуру в пользу Гриценко.