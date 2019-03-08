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Омелян "поработал" почтальоном в честь 8 марта

Министр инфраструктуры поздравил сотрудников почты в селе Вита Почтовая под Киевом.

Омелян "поработал" почтальоном в честь 8 марта
Омелян "поработал" почтальоном
Фото: Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владимир Омелян вручил благодарности работницам "Укрпочты" в с. Вита Почтовая Киевской области и проследовал по маршруту местных почтальонов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Фейсбуке.

"Продолжаем день неожиданных поздравлений. После аэропорта «Борисполь» Владимир Омелян отправился в с. Вита-Почтовая. Министр вручил благодарности работницам "Укрпочты" Марии Михайловне Хамазенко и Руслане Андреевне Ищук, а также отправился обычному маршруту почтальонов и помог с доставкой пенсии и монетизированных субсидий. Цветы, хорошее настроение, а также первый министр, который поработал почтальоном или скорее помощником почтальона - все возможно в один прекрасный весенний день!", - говорится в сообщении.

Фото: Мининфраструктуры

Фото: Мининфраструктуры

Фото: Мининфраструктуры

Фото: Мининфраструктуры

Напомним, ранее "Укрпочта" предложила местным громадам Киевской области трехмесячный пилотный проект по сохранению уровня зарплат для почтальонов в селах, которые подпали под сокращение ставок занятости, если местная власть обяжется увеличить объем потребляемых услуг.

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