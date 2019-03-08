Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В селе Синяк Вышгородского района возле Киева в результате пожара в частном жилом доме погибли двое маленьких детей и один человек госпитализирован.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 марта в 16.03 часов в с.Синяк Вышгородского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли двое детей (2015 и 2018 г.р.) и один человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 19:30. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 м. кв.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

На тушении пожара работали 12 человек и три единицы техники ГосЧС.